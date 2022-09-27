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На границе с Грузией скопилось свыше 5,5 тысячи машин

Свыше 5,5 тысячи грузовых и легковых машин ожидают проезда на границе с Грузией

Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

На границе с Грузией на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» скопилось свыше 5,5 тысячи грузовых и легковых машин, ожидающих проезда. Об этом сообщает МВД по Северной Осетии, передает ТАСС.

Уточняется, что из них 3,6 тысячи легковых автомобилей, а также 1,9 тысячи транзитных большегрузов. При этом 600 из них находятся непосредственно на контрольно-пропускном пункте.

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26 сентября сообщалось, что на границе находятся 4,8 тысячи машин. Однако в Северной Осетии разрешили пеший переход через границу, ранее ее можно было пересекать только на транспортном средстве.

Ранее 27 сентября на КПП состоялось выездное совещание, в результате которого власти республики Северная Осетия решили развернуть в «Верхнем Ларсе» мобилизационный пункт военкомата.

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Ксения Жарова
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