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На границе с Грузией скопилось около пяти тысяч машин

Более 3,5 тысячи легковых и 1,3 тысячи грузовых машин скопилось на границе России и Грузии

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Свыше 3,5 тысячи легковых автомобилей и 1,3 тысячи грузовых машин скопилось в очереди на границе России и Грузии в Северной Осетии. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил вице-премьер республики Ирбек Томаев, его слова приводит «Интерфакс».

Томаев отметил, что за последние несколько дней поток легковых машин в направлении Грузии заметно возрос. «На сегодняшний день ожидают проезда через пункт пропуска Верхний Ларс порядка 3,5 тысячи единиц легкового транспорта, — добавил он. — Общее количество транзитного транспорта на дорогах республики составляет 4,8 тысячи, в том числе 1,3 тысячи грузового транспорта».

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Вице-премьер республики подчеркнул, что на участке строящейся дороги под Владикавказом организована временная стоянка для легкового транспорта.

Более того, Томаев уведомил, что за прошлую неделю через МАПП «Верхний Ларс» российско-грузинскую границу в обоих направлениях пересекли более 37 тысяч единиц автотранспорта и 115 тысяч человек. Это почти на 24 процента больше, чем неделей ранее.

Ранее в сентябре стоящая в пробке на российско-грузинской границе жительница Владикавказа рассказала, что на подъезде к КПП Верхний Ларс образовалась многокилометровая очередь из машин. Россиянка отметила, что некоторые автомобилисты пытаются внаглую объехать очередь по встречной полосе.

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Фариза Бацазова
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