Желающие попасть в Грузию россияне начали получать повестки на границе

На границе с Грузией подлежащим призыву россиянам начали вручать повестки

На российско-грузинской границе подлежащим призыву россиянам, которые собираются выехать из страны, начали вручать повестки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Северной Осетии.

По данным агентства, на российской границе начала работать оперативная группа по призыву. Так, прежде чем попасть в Грузию, желающие выехать из страны мужчины проходят проверку у представителей военкомата — если есть данные о том, что гражданин подлежит призыву, он получает повестку.

Ранее в сентябре глава Северной Осетии Сергей Меняйло объяснил, что пункт мобилизации на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» на границе с Грузией необходим для оповещения людей о том, что они не подлежат выезду. Глава республики отметил, что в ближайшее время на месте будет выставлено соответствующее табло.

27 сентября стало известно, что на границе с Грузией на КПП скопилось свыше 5,5 тысячи грузовых и легковых машин, ожидающих проезда.

