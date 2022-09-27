В Северной Осетии объяснили появление пункта мобилизации на КПП «Верхний Ларс»

Глава Северной Осетии: пункт мобилизации на КПП «Верхний Ларс» нужен для оповещения людей

Пункт мобилизации на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» на границе с Грузией необходим для оповещения людей о том, что они не подлежат выезду, заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в эфире «Соловьев Live».

По его словам, на месте работает оперативная группа органов власти и военкомата совместно с МВД, выезжающим жителям республики вручают повестки. «Но таких практически один или два процента, остальные все из других регионов. Плюс, у нас есть списки от Минобороны, которые подлежат призыву по частичной мобилизации, мы их тоже там же оповещаем», — рассказал он.

Глава республики отметил, что в ближайшее время на месте будет выставлено соответствующее табло. «Пункт мобилизации находится там для того, чтобы граждане, которые не подлежат выезду, уже были заблаговременно оповещены, что лучше туда не ехать, а возвращаться», — добавил Меняйло.

Ранее сообщалось, что власти Северной Осетии планируют ввести режим чрезвычайной ситуации на КПП «Верхний Ларс».

27 сентября стало известно, что на границе с Грузией на КПП скопилось свыше 5,5 тысячи грузовых и легковых машин, ожидающих проезда.