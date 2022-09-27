Власти Северной Осетии решили ввести режим ЧС на КПП «Верхний Ларс»

Глава Северной Осетии Меняйло заявил, что планирует ввести режим ЧС на КПП «Верхний Ларс»

Власти Северной Осетии планируют ввести режим режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» на границе с Грузией. Об этом заявил глава республики Сергей Меняйло, передает ТАСС.

«Сейчас оценивается обстановка, и, скорее всего, мной будет принято решение ввести положение о чрезвычайной ситуации [на КПП], развернуть там пункт временного размещения, потому что там есть женщины и дети», — сказал Меняйло.