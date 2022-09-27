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Власти Северной Осетии решили ввести режим ЧС на КПП «Верхний Ларс»

Глава Северной Осетии Меняйло заявил, что планирует ввести режим ЧС на КПП «Верхний Ларс»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Власти Северной Осетии планируют ввести режим режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» на границе с Грузией. Об этом заявил глава республики Сергей Меняйло, передает ТАСС.

«Сейчас оценивается обстановка, и, скорее всего, мной будет принято решение ввести положение о чрезвычайной ситуации [на КПП], развернуть там пункт временного размещения, потому что там есть женщины и дети», — сказал Меняйло.

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Алевтина Запольская
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