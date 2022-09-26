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Желающим попасть в Грузию россиянам разрешили переходить границу пешком

Власти Грузии с 26 сентября разрешили россиянам переходить границу пешком

Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

Власти Грузии разрешили гражданам России переходить границу пешком. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщает Telegram-канал издания Baza.

По данным издания, такое решение было принято с целью сокращения времени ожидания в очереди россиян, желающих попасть в республику. Отмечается, что пункт пропуска «Верхний Ларс» не предназначен для перехода границы пешком.

«Теперь на КПП образовывается новая очередь. Из тех, кто хочет пройти границу без транспортного средства, — говорится в сообщении. — Правда, пропускают пешком не всех. В первую очередь проход открыт для женщин и детей».

Ранее сообщалось, что свыше 3,5 тысячи легковых автомобилей и 1,3 тысячи грузовых машин скопилось в очереди на границе России и Грузии в Северной Осетии. По словам вице-премьера республики Ирбека Томаева, за прошлую неделю через пункт «Верхний Ларс» границу в обоих направлениях пересекли более 37 тысяч единиц автотранспорта и 115 тысяч человек.

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Валентина Процкова
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