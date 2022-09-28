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Супруги загрязнили популярное место отдыха ради веселья и были унижены в сети

В Бразилии пара подкрасила водопад в синий цвет для вечеринки и вызвала возмущение в сети

Кадр: CEN

В Бразилии семейная пара окрасила воды популярного водопада для проведения небольшого праздника и столкнулась с массовой ненавистью жителей муниципалитета Тангара-да-Серра и унижениями в сети. Об этом пишет Mirror.

Возмущение горожан вызвало появившееся в социальных сетях видео, на котором семейная пара, ожидающая ребенка, проводит гендерную вечеринку: будущие родители решили рассекретить пол малыша, загрязнив водопад на реке Кейма-Пе. Так, на кадрах был запечатлен момент, как супруги веселятся на фоне природной достопримечательности, воды которой окрашиваются в синий цвет — это означает, что у пары родится мальчик.

Отмечается, что водопад известен среди жителей города как место для туризма и отдыха. Правительство штата Мату-Гросу заявило, что изучением ущерба, нанесенного красителями окружающей среде, займется специальная инспекция. Власти также пообещали привлечь супругов к ответственности в случае подтверждения экологического преступления.

Ранее в июле российская туристка побывала на греческом острове Родос и возмутилась отношением к экологии на курорте. По ее словам, пляжи были усеяны большим количеством мусора и пластика.

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Дарья Рыбак
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