В Госдуме призвали разобраться с антироссийскими листовками на границе с Грузией

Володин призвал разобраться в ситуации с антироссийскими листовками на границе с Грузией

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин призвал парламентариев разобраться с ситуацией, когда россиянам на границе с Грузией якобы предлагают заполнить антироссийские листовки. Его комментарий приводит РИА Новости.

Володин счел подобное условие преступлением против российских граждан. Спикер также процитировал пункты из предлагаемого «документа» при выезде в Грузию. В нем сказано, что выезжающий должен согласиться с тем, что Россия — «страна-агрессор», которая нарушила территориальную целостность Грузии. Кроме того, людей на границе якобы заставляли документально осуждать действия РФ «против независимых государств».

«Это что такое? Может быть тем, кто подписал этот документ, хорошо, что уехал. За них держаться не надо. Они уже предали! Но им мы должны сказать: они совершили многократные преступления перед своей страной, народом. Если задумают назад возвращаться, будут наказаны», — сказал Володин.

Спикер Госдумы поручил главам комитетов палаты по безопасности и по международным делам разобраться в ситуации. Если информация подтвердится, важно направить обращение правоохранителям, пояснил он.

До этого россиян предупредили о гуманитарной катастрофе на границе с Грузией. Среднее время пешего прохождения границы выросло до суток, а автомобилисты стоят в очереди по несколько дней. У людей заканчивается бензин, вода и еда. Ситуацию осложняет и то, что за КПП «Верхний Ларс» отсутствуют какие-либо магазины.

Ранее Володин предложил передать автомобили покинувших Россию из-за мобилизации семьям участников спецоперации.