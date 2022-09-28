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Машины сбежавших из-за мобилизации россиян захотели отдать семьям участников СВО

Володин предложил передать авто покинувших Россию из-за мобилизации семьям участников СВО

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил передать автомобили, брошенные на границе сбежавшими из страны из-за частичной мобилизации россиянами, семьям участников спецоперации на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Сейчас уже машины бросают. Тоже надо, кстати, подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать?» — отметил он в среду, 28 сентября, на пленарном заседании палаты и подчеркнул правильность подобного решения.

Кроме того, спикер сообщил, что с 21 сентября составляются списки тех, кто покидает территорию страны.

Ранее россиян предупредили о гуманитарной катастрофе на границе с Грузией. Среднее время пешего прохождения границы выросло до суток, а автомобилисты стоят в очереди по несколько дней. У людей заканчивается бензин, вода и еда. Ситуацию осложняет и то, что за КПП «Верхний Ларс» отсутствуют какие-либо магазины.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах. Глава государства отметил, что призыву в армию подлежат те граждане, которые состоят в запасе, уже проходили службу в рядах Вооруженных сил России и имеют подходящую военно-учетную специальность.

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Варвара Кошечкина
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