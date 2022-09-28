В Белоруссии начали делопроизводство против «Весны» и NEXTA

СК Белоруссии начал специальное делопроизводство в отношении «Весны» и NEXTA

Следственный комитет (СК) Белоруссии начал заочное делопроизводство в отношении представителей правозащитного центра «Весна» и участников оппозиционного проекта NEXTA. Об этом во время брифинга заявил начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции СК республики Владимир Шишко, сообщает Telegram-канал ведомства.

Отмечается, что специальное производство в отношении представителей «Весны» и NEXTA начато в соответствии с обвинениями в финансировании протестов и координации экстремистской и террористической деятельности в Белоруссии.

В августе стало известно, что суд в Белоруссии признал экстремистскими два стикер-пака в Telegram. Уточнялось, что в списке экстремистских материалов оказались наборы стикеров с названиями «Luka» и «Sasha 3 процента».