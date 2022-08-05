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В Белоруссии признали экстремистскими Telegram-стикеры

Суд в Белоруссии признал экстремистскими два стикер-пака в мессенджере Telegram

Скриншот: Telegram

Суд в Белоруссии признал экстремистскими два стикер-пака в мессенджере Telegram. Соответствующая запись появилась в списке экстремистских материалов на сайте Министерства информации республики, передает РИА Новости.

Из перечня следует, что 25 июля 2022 года суд Центрального района Минска признал информационную продукцию «Telegram-стикеры с общими названиями "Luka" и "Sasha 3 процента"» экстремистскими материалами. Отмечается, что решение суда вступило в силу в тот же день.

Это первый случай в Белоруссии, когда стикер-паки были отнесены к экстремистским материалам.

В марте сообщалось о том, что материалы YouTube-канала «вДудь», автором которого является российский журналист и блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) признали экстремистскими в Белоруссии. Речь шла о роликах «Комиссаренко — новая жизнь после протестов в Беларуси», «Как жить, если лишают родины», и «NEXTA — главное медиа белорусского протеста».

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Евгения Наумова
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