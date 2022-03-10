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В Белоруссии признали материалы YouTube-канала Дудя экстремистскими

Материалы YouTube-канала «вДудь» признали в Белоруссии экстремистскими

Кадр: вДудь / YouTube

Материалы YouTube-канала «вДудь», автором которого является российский журналист и блогер Юрий Дудь, признаны в Белоруссии экстремистскими. Соответствующее решение приняли в четверг, 10 марта, в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В сообщении говорится, что решение было принято судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК. «Информационная продукция YouTube-канала "Дудь" в виде роликов "Комиссаренко...", "Как жить..." и "...главное медиа" признана экстремистскими материалами», — уточнили в ведомстве. Речь идет о роликах «Комиссаренко — новая жизнь после протестов в Беларуси», «Как жить, если лишают родины», и «NEXTA — главное медиа белорусского протеста».

Кроме того, в МВД Белоруссии обратили внимание граждан, что хранение экстремистских материалов, а также подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, преследуется по закону.

Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру и Минюст проверить иностранное финансирование Дудя. По ее словам, если информация из СМИ подтвердится, Лига безопасного интернета потребует признать Дудя лицом, осуществляющим функции иностранного агента на территории России.

Дарья Кучерявых
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