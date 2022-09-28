Российскому полицейскому дали восемь лет строгого режима за взятку

Во Владивостоке бывший сотрудник ГИБДД отправился в колонию строгого режима за взятку

Во Владивостоке бывшего сотрудника ГИБДД приговорили к 8 годам 3 месяцам строгого режима за взятку в 800 тысяч рублей. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает ТАСС.

Как установил суд, полицейский получил деньги от грузоперевозчика за покровительство его деятельности и непривлечение к ответственности. После возбуждения в отношении силовика уголовного дела по статье 290 (Получение взятки в крупном размере) УК РФ он был уволен из органов правопорядка. Суд также обязал взяточника выплатить штраф на сумму свыше четырех миллионов рублей.

27 сентября сообщалось, что в Ессентуках бывшего полицейского заподозрили в даче взятки ради службы в другом регионе.

