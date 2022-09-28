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Бывшая жена футболиста Мамаева раскрыла свои траты за месяц

Алана Мамаева заявила, что на жизнь с двумя детьми в месяц ей требуется до миллиона рублей

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Алана Мамаева, бывшая жена футболиста Павла Мамаева, раскрыла свои траты за месяц. Соответствующая информация появилась в ее Instagram-сторис (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Отвечая на вопросы подписчиков, экс-модель призналась, что на жизнь с двумя детьми в месяц ей требуется от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом она заявила, что ее расходы за сентябрь составили 844 413 рублей. 50 035 рублей блогерша потратила на онлайн-шопинг. Посещение ресторанов за данный промежуток времени ей обошлось в сумму 96 457 рублей.

«В этом месяце прибавились налоги и замена окон», — уточнила Мамаева. Она добавила, что на налоги, штрафы и взыскания у нее ушло 234 740 рублей.

В июле Алана Мамаева также раскрыла сумму долга бывшего мужа по алиментам. Сумма составила 1,2 миллиона рублей. Экс-супруга подчеркнула, что озвучила лишь долг за 2021 год. Также она отметила, что игрок выплатил лишь часть из долга, а именно — 200 тысяч рублей, которые удалось взыскать приставам.

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Алина Гостева
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