Бывшая жена Мамаева раскрыла сумму долга футболиста по алиментам

Футболист Павел Мамаев задолжал более миллиона рублей по алиментам

Бывшая супруга полузащитника Павла Мамаева Алана раскрыла сумму долга футболиста по алиментам. Об этом сообщает РИА ФАН.

Модель Алана Мамаева заявила, что игрок выплатил лишь часть из долга, а именно 200 тысяч рублей, которые удалось взыскать приставам. 33-летний хавбек, последним клубом которого были подмосковные «Химки», задолжал 1,2 миллиона рублей. Экс-супруга подчеркнула, что озвучила лишь долг за 2021 год.

7 июня стало известно, что Мамаеву ограничили выезд из России из-за неуплаты алиментов. Алана Мамаева опубликовала соответствующие документы в своем Telegram-канале.

Павел и Алана Мамаевы развелись в апреле 2021 года. Брак был расторгнут по решению суда в Ростове-на-Дону.

Мамаев известен по выступлениям за «Ростов», «Краснодар», ЦСКА и «Торпедо». С 2010 по 2016 год он привлекался к играм за сборную России.