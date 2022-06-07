Бывшему футболиста ЦСКА Павлу Мамаеву ограничили выезд из России за неуплату алиментов

Бывшему полузащитнику ЦСКА и «Краснодара» Павлу Мамаеву запретили покидать Россию за неуплату алиментов. Об этом сообщила бывшая супруга футболиста Алана Мамаева в Telegram-канале.

Бывшая жена хавбека опубликовала снимок постановления суда. Согласно ему, Мамаеву ограничили выезд из страны на полгода.

В конце сезона-2021/2022 Мамаев покинул подмосковные «Химки» в связи с истечением срока действия контракта. В данный момент полузащитник является свободным агентом.

Павел и Алана Мамаевы развелись в апреле 2021 года. Брак был расторгнут по решению суда в Ростове-на-Дону. Тогда стороны не пришли к соглашению относительно раздела имущества и выплаты алиментов.

Мамаев известен по выступлениям за «Ростов», «Краснодар», ЦСКА и «Торпедо». С 2010-го по 2016 год он привлекался к играм за сборную России.