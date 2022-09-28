Экс-гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» признал дачу взятки сотруднику Госстройнадзора

Бывший гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» признался в даче взятки сотруднику Госстройнадзора

Бывший гендиректор российского ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский признал в кемеровском суде свою вину — гособвинитель требует для него 10 лет колонии; мужчина обвиняется в даче взятки начальнику инспекции Государственного строительного надзора. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, прокурор также потребовал оштрафовать фигуранта на 490 миллионов рублей. Следствие считает, что Вишневский дал 7 миллионов рублей главе регионального Госстройнадзора. Это позволило Вишневскому реконструировать торговый центр без разрешения на строительство. В ходе реконструкции был нарушен утвержденный проект, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. В результате в ходе ремонта системы пожаротушения не были установлены.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Кемерова вынес приговор главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Ей дали 18 лет лишения свободы за злоупотребление полномочиями при строительстве ТЦ и получение взятки в размере семи миллионов рублей.

В результате пожара в кемеровском торговом центре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 79 человек пострадали.