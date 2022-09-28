Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Экс-гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» признал дачу взятки сотруднику Госстройнадзора

Бывший гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» признался в даче взятки сотруднику Госстройнадзора

Фото: СК РФ / РИА Новости

Бывший гендиректор российского ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский признал в кемеровском суде свою вину — гособвинитель требует для него 10 лет колонии; мужчина обвиняется в даче взятки начальнику инспекции Государственного строительного надзора. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, прокурор также потребовал оштрафовать фигуранта на 490 миллионов рублей. Следствие считает, что Вишневский дал 7 миллионов рублей главе регионального Госстройнадзора. Это позволило Вишневскому реконструировать торговый центр без разрешения на строительство. В ходе реконструкции был нарушен утвержденный проект, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. В результате в ходе ремонта системы пожаротушения не были установлены.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Кемерова вынес приговор главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Ей дали 18 лет лишения свободы за злоупотребление полномочиями при строительстве ТЦ и получение взятки в размере семи миллионов рублей.

В результате пожара в кемеровском торговом центре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 79 человек пострадали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Европа собралась смягчить некоторые санкции против России
В России увеличились цены на товары для мобилизованных
Адвокат Медведчука рассказал о содержании российских пленных в тюрьмах
Еще одна крупная авиакомпания вернет мобилизованным россиянам деньги за билеты
Блогерша раскрыла секрет правильной сушки белья
В Совфеде высказались о будущем покинувших Россию во время частичной мобилизации
Брат Бориса Моисеева отказался приезжать на его похороны
Разоблачение салона интимных услуг в Подмосковье попало на видео
Россиянам с родственниками в ВСУ ответили на вопрос о возможности мобилизации
В Абхазии оценили вероятность войны с Грузией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.