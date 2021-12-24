Бывшей главе Госстройнадзора Кузбасса дали 18 лет за пожар в «Зимней вишне»

Центральный районный суд Кемерова вынес приговор главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС.

Ей дали 18 лет лишения свободы за злоупотребление полномочиями при строительстве ТЦ и получение взятки в размере семи миллионов рублей от застройщика «Зимней вишни» — генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». В 2014 году Комкова получила взятку в виде автомобиля стоимостью более 1,5 миллиона рублей за покровительство застройщику при возведении блок-секции многоэтажного дома в Междуреченске. Она легализовала имущество, полученное преступным путем. Суд также оштрафовал экс-чиновницу на 80 миллионов рублей.

Сын Комковой Эдуард осужден на десять лет. Никита Чередниченко, представлявший интересы «Кемеровского кондитерского комбината», осужден на 15 лет заключения и штраф в размере 70,5 миллиона рублей. Бывший заместитель главы Госстройнадзора Кузбасса Светлана Шенгерей получила наказание в виде семи лет лишения свободы.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 79 человек пострадали. Возгорание произошло из-за протекающей крыши: вода залила светильник, произошло замыкание. В здании ТЦ не работала пожарная сигнализация и не функционировали пожарные выходы.

