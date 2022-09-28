В Запорожской области понадеялись на переход ЗАЭС в собственность России

Владимир Рогов заявил, что Запорожская АЭС должна стать собственностью России

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) должна перейти в собственность России. Его слова передает РИА Новости.

«Запорожская АЭС не должна быть отдана на откуп украинским террористам. Она должна стать собственностью России», — утверждает он.

Рогов подчеркнул, что станции не нужны отдельные статусы и подчинения.

Ранее он заявил, что Запорожская область официально выходит из состава Украины и больше не является ее частью. Глава региона указал на официальные подведенные итоги референдума и подчеркнул, что местные жители приняли «окончательное и необратимое решение».

ЦИК региона обработал 100 процентов бюллетеней на референдуме, 93,11 процента избирателей проголосовали за вхождение в состав России.