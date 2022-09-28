Балицкий попросил Путина присоединить Запорожскую область к России

Глава Запорожской области Балицкий попросил президента Путина принять регион в состав РФ

Глава Запорожской области Евгений Балицкий обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что Балицкий подписал адресованное российскому лидеру предложение о принятии региона в состав РФ в качестве нового субъекта. В документе подчеркивается, что народ сделал свой выбор на референдуме, решив «покончить с чуждыми ему ценностями и воссоединиться с родной гаванью — Россией».

Ранее Центральная избирательная комиссия Запорожской области сообщила, что по итогам обработки 52 процентов бюллетеней за вхождение в состав России на референдуме выступили почти 93 процентов голосовавших.