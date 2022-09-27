В Запорожье назвали предварительные итоги референдума

После обработки 52% голосов около 93% жителей Запорожья выступили за присоединение к РФ

В Запорожской области по итогам обработки 52 процентов бюллетеней за вхождение в состав России на референдуме выступили почти 93 процентов голосовавших, сообщает РИА Новости со ссылкой на избирательную комиссию региона.

Запорожский избирком уже обработал более половины протоколов. Жалоб на проведение референдума, согласно местным властям, не поступало.

Ранее глава региона Евгений Балицкий сообщил, что после объявления итогов референдума о присоединении региона к России обратится к президенту РФ Владимиру Путину.