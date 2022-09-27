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В Запорожской области после референдума обратятся к Путину

Глава Запорожской области Балицкий после референдума обратится к президенту России Путину

Фото: Александр Река / ТАСС

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что после объявления итогов референдума о присоединении региона к России обратится к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

«После объявления результатов, естественно, я обращаюсь к правительству РФ, к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину. И мы ждем решения России», — заявил глава региона.

Ранее Балицкий сообщал, что первые итоги голосования на референдуме станут известны около 21:00 во вторник, 27 сентября. Он также отметил, что финальные результаты станут известны утром 28 сентября.

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Алевтина Запольская
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