Президент Украины Зеленский признал, что Киев пока не выполнил все рекомендации ЕК

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проблемах с выполнением рекомендаций Еврокомиссии — пока что в стране не проведена судебная реформа. Об этом он заявил во время общения со студентами и преподавателями Гарвардского университета, передает РИА Новости.

По словам главы государства, в Киеве приняли все антикоррупционное законодательство, необходимое для вступления Украины в Европейский союз. «Абсолютно все законы приняты, которые были необходимы. Есть еще направления в судебной реформе, но что касается антикоррупции — все работает», — сказал Зеленский.

Он признал, что в стране уже на протяжении 30 лет не удается реализовать реформу судебной системы. Зеленский заявил, что украинским властям предстоит «крепко поработать», чтобы довести этот процесс до конца.

28 февраля президент Украины подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. В июне главы государств и правительств ЕС одобрили предоставление стране статуса кандидата на вступление в объединение. Для присоединения к Евросоюзу Киеву необходимо выполнить ряд условий, в том числе провести несколько важных реформ.