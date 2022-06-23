Украине предоставили статус кандидата в ЕС

Европарламент решил большинством голосов предоставить Украине статус кандидата в ЕС

23 июня большинством голосов в Европейском парламенте была принята резолюция о предоставлении Украине статуса кандидата в Европейский союз (ЕС). Запись заседания доступна на официальном сайте законодательного и представительного органа.

1 марта представитель Украины при Европейском союзе по атомной энергии Всеволод Ченцов заявил об успешной регистрации заявки на членство в политическом объединении. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения сообщил о передаче заявки в Брюссель.

Мы ждали этого 30 лет, и я подписал заявку на вступление в ЕС. Заявка уже доставлена в Брюссель, и ждем подписания. Время настало! Владимир Зеленский президент Украины

План по вступлению в ЕС

После получения статуса кандидата в члены ЕС следует процесс подготовки к вступлению, в рамках которого предполагается сближение законодательства Украины с законодательством Европейского союза. Для полноценного членства Украине необходимо выполнить требования Европейской комиссии (ЕК), которые являются неизменными с 2014 года, когда Киев впервые поднял тему евроинтеграции.

В частности, Брюссель требует продолжения судебной реформы и реализации реформы Конституционного суда. Эти процессы в украинском законодательстве «забуксовали» еще до начала спецоперации из-за противоречий между Зеленским и оппозицией. Кроме того, на Украине должна быть выстроена система антикоррупционного законодательства. Также Киев должен на законодательном уровне обеспечить должную поддержку нацменьшинствам, в первую очередь венграм. Будапешт неоднократно обращался в международные инстанции с требованием заставить Киев изменить закон о государственном языке и об образовании.

Политолог Татьяна Романова подчеркнула, что окончательные сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от того, когда и насколько успешно будут решены политические вопросы страны.

Реакция Грузии на отказ в предоставлении статуса кандидата в ЕС

ЕК также предоставила статус кандидата Молдавии, оставив в стороне заявку Грузии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал отказ комиссии несправедливым, поскольку грузинская сторона, в отличие от украинской, преуспела в проведении необходимых для евроинтеграции реформ.

Гарибашвили заподозрил, что глава парламентской фракции Украины «Слуга народа» Давид Арахамия во время поездки в Вашингтон и Брюссель предпринял какие-то шаги, чтобы Грузии не давали статус страны-кандидата в ЕС из-за якобы нарушения санкционного режима в отношении России.

Представитель украинской власти господин Арахамия (...) практически ультиматум выдвинул Европе о том, что если Грузия получила бы статус кандидата, они были бы очень огорчены Ираклий Гарибашвили премьер-министр Грузии

Гарибашвили предположил, что европейские державы пошли навстречу Украине только из-за специальной военной операции на ее территории. Также он отметил, что решение по Молдавии было связано с географическим фактором, имея в виду близость государства к боевым действиям в рамках спецоперации на Украине.

Позиции стран-участниц Евросоюза

С момента подачи заявки Украиной ее поддержали Франция, Германия, Италия и Румыния, хотя в начале мая президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько десятилетий. Наиболее активно за евроинтеграцию выступала Польша и страны Балтии. 20 июня министр иностранных дел Польши Збигнев Рау назвал вопрос предоставления Украине статуса кандидата предрешенным.

Тем не менее премьер-министр Албании Эди Рама отметил, что ЕС не даст Украине возможность быстро войти в состав Евросоюза.

Северная Македония кандидат уже 17 лет, если я не ошибаюсь, Албания — девять. Мы приветствуем Украину, это хорошо, предоставить статус кандидата. Но я надеюсь, что народ Украины не будет питать больших иллюзий на этот счет Эди Рама премьер-министр Албании

Скепсис относительно украинской стороны выразили в Дании и Норвегии, выступив против предоставления стране статуса кандидата. Датские чиновники отметили, что Киев в недостаточной степени выполняет критерии, связанные со стабильностью демократических институтов, верховенством закона, правами человека, уважением и защитой меньшинств.