Две страны в Европе выступили против кандидатства Украины в ЕС

Bloomberg: Нидерланды и Дания выступают против статуса кандидата в члены ЕС для Украины

Две европейские страны — Нидерланды и Дания — выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе (ЕС). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники и дипломатические документы.

Так, о позиции Нидерландов агентству рассказали его собеседники. В то же время в депеше датских чиновников говорится, что Киев в недостаточной степени выполняет критерии, связанные со стабильностью демократических институтов, верховенством закона, правами человека, уважением и защитой меньшинств. Чтобы добиться прогресса в этих сферах, Украине следует «фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу», отмечается в документе.

В качестве компромисса Германия предлагает предоставить Украине условный статус кандидата на членство в Евросоюзе.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия (ЕК) на следующей неделе рекомендует выдать Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе. Рекомендации ЕК должны пройти обсуждения и согласование коллегией еврокомиссаров, они будут сопровождаться условиями, связанными с верховенством права и антикоррупционным законодательством.

Еврокомиссия (ЕК) обсудит вопрос о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины 17 июня. Первые дискуссии в правительственном органе Евросоюза начнутся уже в понедельник, 13 июня. Через четыре дня решение на этот счет будет принято окончательно. Датой начала саммита глав европейских государств, на котором оно будет оглашено, станет 23 июня.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. 18 апреля Киев передал представителю ЕС анкету-опросник для получения статуса кандидата в ЕС, а 9 мая направил вторую ее часть.