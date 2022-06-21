Назван возможный срок вступления Украины в Евросоюз

Политолог Романова считает, что Украина может вступить в Евросоюз в течение десяти лет

После одобрения заявки Украины на получение статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС) стране предстоит выполнить ряд условий. Об этом «Ленте.ру» рассказала доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова. Также она назвала возможный срок вступления Украины в объединение.

Что означает статус кандидата?

Получение статуса кандидата означает некое признание того, что Украина может вступить в Европейский союз, отметила политолог.

Принять Украину в ЕС — это не обязательство Европейского союза, но это некое солидное признание такой возможности. Этим оно ценно, на этом настаивала Украина Татьяна Романова политолог

После получения статуса кандидата в члены ЕС начнется процесс подготовки к вступлению, который предполагает сближение законодательства Украины с законодательством Европейского союза, рассказала Татьяна Романова.

«Это кропотливый технический процесс, потому что все законодательство Европейского союза разделено на главы, по каждой тематике будет проводиться мониторинг, Украине будет предписываться, что нужно изменить. Вместе с этим идет техническая помощь и помощь на адаптацию, то есть в том, что касается подготовки законопроектов, чтобы они соответствовали нормам Европейского союза. Политическая составляющая — это признание, техническая — это кропотливая работа, в которой Европейский союз содействует своим кандидатам», — объяснила она.

Сроки вступления в ЕС

Окончательные сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от того, когда и насколько успешно будут решены политические вопросы страны, отметила политолог.

Этот процесс затянется не на один и не на два года, а ближе к десятилетию. Я не склонна говорить, что это десятилетия, но десятилетие как минимум Татьяна Романова политолог

«Очевидно, что никаких особых условий Украине не хотят предоставлять, что пытался пролоббировать Киев, потому что это будет пагубно для самого Евросоюза. На сегодняшний день позиция заключается в том, чтобы выполнить все условия, которые полагаются кандидатам», — заключила она.

Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон сообщил, что страны ЕС достигли полного консенсуса по вопросу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в объединение.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Также Киеву был выдвинут ряд условий, которые необходимо выполнить даже после получения этого статуса. Они связаны с соблюдением верховенства закона и борьбой с коррупцией.

Заявку на вступление в ЕС президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 февраля.