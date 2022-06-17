Путин обозначил позицию по возможному вступлению Украины в ЕС

Путин заявил, что РФ не против вступления Украины в ЕС, поскольку это не военная структура

Россия не против вступления Украины в Евросоюз (ЕС). Такую позицию обозначил президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), трансляцию которого в своем YouTube-канале ведет «Комсомольская правда».

«ЕС не является военной организацией, военно-политическим блоком, в отличие от НАТО, поэтому мы всегда говорили, и я всегда говорил, здесь наша позиция последовательна, понятна: мы ничего не имеем против», — объяснил глава государства.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. При этом рекомендация Еврокомиссии содержит условия, которые Киев должен выполнить для членства в ЕС.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что рекомендации ЕК требуют от России повышенного внимания. Также, отметил он, в Евросоюзе происходят различные трансформации, которые требуют внимания от Москвы.