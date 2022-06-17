Кремль прокомментировал возможное вступление Украины в Евросоюз

Песков: возможное вступление Украины в Евросоюз требует повышенного внимания России

Возможное вступление Украины в Евросоюз (ЕС) требует от России повышенного внимания. Так этот вопрос прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это, конечно, требует нашего повышенного внимания, потому что мы все знаем об интенсификации в Европе дискуссий на предмет усиления оборонной составляющей Евросоюза — военной, оборонной и составляющей области безопасности», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что в ЕС происходят различные трансформации, которые также требуют внимания от Москвы.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что Еврокомиссия выдвинет Украине и Молдавии ряд условий по их заявкам на членство в ЕС. Уточняется, что требования будут касаться принципа верховенства права, правосудия и борьбы с коррупцией.