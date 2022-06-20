Володин отреагировал на возможное вступление Украины в ЕС

Володин заявил, что Украина ни по каким параметрам не подходит для членства в Евросоюзе

Украина, которой Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить статус кандидата в Европейский союз (ЕС), ни по каким параметрам не подходит ни для членства в ЕС, ни для статуса кандидата. Об этом, реагируя на решение ЕК, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Политик объяснил решение Еврокомиссии желанием Вашингтона и Брюсселя ослабить Россию и сделать так, чтобы боевые действия на Украине продолжались. «Запад ведет борьбу против России до последнего украинца. У них не получается», — считает Володин.

По его утверждению, Украина не подходит для членства в ЕС, так как на ее территории — тотальная коррупция, преступность, олигархическая власть и разрушенная экономика. В Европе, как считает Володин, происходящее на Украине понимают, но у западных властей «желание ослабить Россию превалирует».

Спикер Госдумы также вспомнил пять кандидатов, которые ждут вступления в ЕС. Так, Турция ожидает этого статуса с 1987 года, Северная Македония — с 2004 года, Черногория — с 2008 года, Албания и Сербия — с 2009 года.

«Итог для Украины будет печален. Центр принятия решений будет перенесен официально в Брюссель. Она окончательно потеряет свою независимость», — подытожил Володин.

Еврокомиссия официально порекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС 17 июня. Вместе с тем союз выдвинул Киеву ряд условий в области соблюдения верховенства закона и борьбы с коррупцией, которые необходимо выполнить даже после получения статуса страны-члена ЕС. Президент Владимир Зеленский в ответ на решение ЕК назвал это событие историческим, подчеркнув, что этот шаг приблизит победу Украины.