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Зеленский высказался о решении Еврокомиссии по Украине

Президент Украины Зеленский назвал историческим для страны решение ЕК по статусу кандидата

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о решении Европейской комиссии (ЕК) рекомендовать предоставление стране статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС). Глава государства назвал это событие историческим. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я ценю положительное заключение ЕК о статусе кандидата для Украины. Это первый шаг на пути к членству в ЕС, который, безусловно, приблизит нашу победу», — написал Зеленский.

Он также поблагодарил председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен и представителей Еврокомиссии. «Я ожидаю положительного результата от Евросовета на следующей неделе», — добавил глава государства.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия официально порекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз и вместе с этим выдвинула Киеву ряд условий, которые необходимо выполнить даже после получения этого статуса.

Мировая история санкций


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Алевтина Запольская
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