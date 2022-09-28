Путин заявил о возможности собрать рекордный урожай зерна в этом году

Путин заявил, что в этом году в России могут быть собраны рекордные 150 млн тонн зерна

Президент России Владимир Путин заявил о возможности собрать рекордный урожай зерна в этом году. Его слова передает РИА Новости.

«Урожай в текущем году обещают быть достойным. По некоторым составляющим — просто рекордным», — сказал Путин. По оценкам экспертов, всего в этом году в России могут быть собраны 150 миллионов тонн зерна а также около 100 миллионов тонн пшеницы.

На данный момент уже собрано 138,7 миллиона тонн зерна, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.