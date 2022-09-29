Россиянкам назвали портящую фигуру модную одежду

Marie Claire: короткие юбки и корсетные топы не следует носить женщинам старше 40 лет

Редакторы портала Marie Claire назвали россиянкам портящую фигуру модную осеннюю одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам экспертов, ухудшить внешний вид женщин старше 40 лет способны трендовые в настоящий момент джинсы с заниженной талией. В качестве замены данному предмету гардероба они предложили брюки из денима с высокой и средней посадкой без декора и принтов. В то же время, по мнению журналистов, представительницам указанной категории не следует носить корсетные топы, слишком короткие юбки и наряды из полупрозрачных тканей, чтобы не выглядеть безвкусно.

Также специалисты призвали отказаться от меховых головных уборов, сумок и обуви из цветного меха. Так, вместо подобных аксессуаров они порекомендовали отдавать предпочтение более сдержанным вариантам.

Ранее в сентябре редакторы Marie Claire назвали самые частые модные ошибки женщин при сборах осенью 2022 года. Так, эксперты внесли в данный список неправильное сочетание вещей при составлении многослойного образа. Кроме того, специалисты порекомендовали воздержаться от тенденции заправлять свитер за пояс брюк или юбки.