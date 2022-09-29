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Россиянкам назвали портящую фигуру модную одежду

Marie Claire: короткие юбки и корсетные топы не следует носить женщинам старше 40 лет

Фото: Jason Leung / Unsplash

Редакторы портала Marie Claire назвали россиянкам портящую фигуру модную осеннюю одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам экспертов, ухудшить внешний вид женщин старше 40 лет способны трендовые в настоящий момент джинсы с заниженной талией. В качестве замены данному предмету гардероба они предложили брюки из денима с высокой и средней посадкой без декора и принтов. В то же время, по мнению журналистов, представительницам указанной категории не следует носить корсетные топы, слишком короткие юбки и наряды из полупрозрачных тканей, чтобы не выглядеть безвкусно.

Также специалисты призвали отказаться от меховых головных уборов, сумок и обуви из цветного меха. Так, вместо подобных аксессуаров они порекомендовали отдавать предпочтение более сдержанным вариантам.

Ранее в сентябре редакторы Marie Claire назвали самые частые модные ошибки женщин при сборах осенью 2022 года. Так, эксперты внесли в данный список неправильное сочетание вещей при составлении многослойного образа. Кроме того, специалисты порекомендовали воздержаться от тенденции заправлять свитер за пояс брюк или юбки.

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Алина Гостева
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