Российский губернатор высказался об ограничениях для не получивших повестку

Алиханов: ограничений на выезд из Калининграда для не получивших повестку мужчин нет

Ограничений для мужчин, не получивших повестку из военкомата в ходе частичной мобилизации, на выезд из Калининградской области нет. Об этом высказался губернатор региона Антон Алиханов в Telegram.

По его словам, в случае, если жителям отказали в выезде, им необходимо обратиться в военкомат для уточнения данных. «Калининградцам, которым не удалось пересечь границу, необходимо прийти в военкомат и проверить, есть ли они в списках тех, кто подпадает под частичную мобилизацию, такие граждане должны уточнить данные о себе, только после этого эти ограничения снимаются», — рассказал Алиханов.

Кроме того, губернатор ответил на вопрос о «брони» от мобилизации мужчин из семей, где есть новорожденный в возрасте до шести месяцев. В настоящее время оснований для того, чтобы их не призывали, нет. Однако в Государственной Думе прорабатываются вопросы по дополнительным исключениям из мобилизации для многодетных семей, заключил Алиханов.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов.

