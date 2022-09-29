Володин разъяснил вопрос о выезде состоящих на воинском учете россиян

Володин: передвижение состоящих на воинском учете граждан не требует разрешения военкомов

Передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в Telegram.

По его словам, поступило соответствующее разъяснение от Министерства обороны России. «Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется», — подчеркнул парламентарий.

26 сентября в военном ведомстве сообщали, что во время действия частичной мобилизации ограничений передвижений граждан не предусматривается. Кроме того, председатель военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин объяснил, что после объявления частичной мобилизации в стране граждане, попадающие под нее, могут покинуть Россию, однако для этого нужны весомые обстоятельства и специальное разрешение для выезда за рубеж.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.