В Дании объявили о запуске самого высокого ветрогенератора в мире

Датская компания Vestas объявила о запуске самого высокого ветрогенератора в мире

Датская компания Vestas представила самый высокий наземный ветрогенератор в мире, запущенный совместно с германской фирмой Max Bogl. Об этом сообщает CNBC.

Представитель Vestas заявил, что высота конструкции — 199 метров — позволит генерировать больше энергии за счет «улавливания более сильных и более постоянных ветровых потоков». В компании также отметили, что установка этого сооружения будет вносить особенно значимый вклад в увеличение объемов производства зеленой энергии в Центральной Европе, где зачастую не хватает земли для размещения подобных проектов.

При производстве конструкции использовались бетон и сталь, разработкой запатентованной технологии занимались обе компании-партнера. В ветряках будут установлены турбины модели V172 Vestas с максимальной мощностью 7,2 мегаватта. Они будут способны работать при температуре до минус 30 градусов и в жару до 45 градусов Цельсия. В компании объявили, что первые такие ветрогенераторы установят в Германии и Австрии в 2025 году.

В 2021 году китайская компания MingYang Smart Energy сообщила, что построит на тот момент самую мощную в мире плавучую ветряную электростанцию MySE 16.0-242, способную вырабатывать 16 мегаватт энергии. Ожидалось, что 264-метровый ветряк с диаметром ротора 242 метра и 118-метровой лопастью обеспечит электроэнергией 20 тысяч домохозяйств.