В новой игре FIFA нашли российских комментаторов
В футбольном симуляторе FIFA 23 нашли российских комментаторов. Об этом сообщает издание DTF.
Журналисты игрового медиа сослались на отзывы россиян, получивших новую версию футбольного симулятора в рамках раннего доступа. По словам геймеров, несмотря на отсутствие российских клубов и сборной, FIFA 23 полностью переведена на русский язык.
Также в игре есть российские комментаторы — ее озвучили тележурналисты Константин Генич и Георгий Черданцев. По словам авторов издания, Генич и Черданцев озвучивали все игры серии FIFA, начиная с 2015 года.
Пользователей соцсетей удивило наличие русской озвучки тайтла, из которого удалены все российские клубы. Некоторые геймеры предположили, что издатель игры EA Sports просто перенес озвучку из FIFA 22 в новую игру.
Российские и белорусские команды исчезли из игр FIFA 22, FIFA Mobile и FIFA Online в марте. Также в тайтлах были доступны российские стадионы, форма и экипировка команд.
В конце июля EA Sports подтвердила, что не собирается возвращать в футбольный симулятор FIFA российские команды. Причиной этого решения назвали ситуацию на Украине.