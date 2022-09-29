Композитор «Русалочки» ответил критикам темнокожей актрисы Холли Бэйли

Композитор «Русалочки» заявил, что Холли Бэйли идеально подходит для роли в фильме

Композитор ремейка «Русалочки» Лин-Мануэль Миранда ответил критикам темнокожей актрисы Холли Бэйли, которая исполнила главную роль в фильме. Об этом сообщает Variety.

Музыкант заявил, что артистка идеально подходит для этой картины. «Я не собираюсь дарить ненавистникам пищу для дальнейшей критики, потому что знаю: этот фильм изменит жизни многих. Холли идеальна в роли Ариэль», — отметил он.

Миранда сказал, что если кого-то раздражается Бэйли, они могут продолжить испытывать негативные эмоции. При этом он посоветовал таким людям задуматься, почему она вызывает такую реакцию.

Летом 2020 года стало известно, что темнокожая актриса Холли Бэйли исполнит роль Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка». Ее кандидатуру раскритиковали некоторые зрители, заявив, что героиня должна быть белокожей. Другие поклонники работ студии Disney посчитали, что цвет кожи для мифического персонажа — всего лишь условность.

Первый тизер новой «Русалочки» набрал больше миллиона дизлайков на YouTube. Такое количество негативных реакций пользователи поставили всего за два дня.