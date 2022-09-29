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Обнаружено позволяющее организмам выдерживать высокое давление вещество

Communications Chemistry: найдена позволяющая животным выносить высокое давление молекула

Фото: ThisisEngineering RAEng / Unsplash

Ученые из Школы физики и астрономии в Лидсе обнаружили химическое вещество, позволяющее морским организмам выдерживать высокое давление. Данные работы описаны в статье, опубликованной в журнале Communications Chemistry.

Существа, обитающие в глубинных водах, сталкиваются с сильнейшим давлением. В Марианской впадине оно составляет 108,6 мегапаскалей или 1107 килограммов на квадратный сантиметр. Для сравнения, это в 1100 раз больше, чем давление на поверхности Земли. При таком воздействии сеть молекул воды начинает деформироваться, что препятствует жизнедеятельности клеток внутри живых организмов. В новом исследовании удалось объяснить, как морские животные справляются с влиянием высокого давления.

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В ходе анализа специалисты нашли молекулу внутри клеток, обеспечивающую защитный эффект, она называется TMAO — N-оксид триметиламина. Оказалось, что ее количество увеличивается в соответствии с глубиной обитания.

Это удалось доказать с помощью технологии ISIS Neutron and Muon Source, которую применили для запуска пучка нейтронов в образцах воды с TMAO и без него. При высоком давлении водородные связи в чистой воде искажались и становились менее стабильными, а общая сеть молекул воды уплотнилась. Однако присутствие TMAO укрепило и стабилизировало связи и сохранило сетчатую структуру молекул воды.

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Елена Апазиди
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