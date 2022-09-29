Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Умер американский рэпер Кулио

TMZ: Американский рэпер Кулио умер в возрасте 59 лет
Coolio

Coolio . Фото: Fred Prouser / Reuters

Американский рэпер Кулио (настоящее имя — Артис Леон Айви-младший) умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на менеджера музыканта.

Отмечается, что предположительной причиной смерти исполнителя стала остановка сердца.

Кулио наиболее известен как исполнитель песни Gangsta’s Paradise, ставшей саундтреком к фильму «Опасные умы» (Dangerous Minds, 1995).

Ранее стало известно, что из жизни ушел американский певец, автор песен и композитор Джим Пост. Причиной смерти стала застойная сердечная недостаточность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Стало известно о планах ЕС запретить ввоз туалетной бумаги и косметики из России
Россия захотела продать долги других стран
В Херсонской области признали конец существования Украины как проекта США
Умер американский рэпер Кулио
Названы основные проблемы эксплуатации электромобилей
В ЛНР заявили о готовности договора о вхождении в состав России
Всемирный банк выделил 11 миллиардов долларов на помощь Украине
Дочь Умы Турман снялась в рекламе нижнего белья Calvin Klein
В ЛНР назвали сроки вхождения в состав России
Глава Всемирного банка назвал повышающие риск рецессии в Европе факторы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.