Умер американский рэпер Кулио

TMZ: Американский рэпер Кулио умер в возрасте 59 лет

Американский рэпер Кулио (настоящее имя — Артис Леон Айви-младший) умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на менеджера музыканта.

Отмечается, что предположительной причиной смерти исполнителя стала остановка сердца.

Кулио наиболее известен как исполнитель песни Gangsta’s Paradise, ставшей саундтреком к фильму «Опасные умы» (Dangerous Minds, 1995).

Ранее стало известно, что из жизни ушел американский певец, автор песен и композитор Джим Пост. Причиной смерти стала застойная сердечная недостаточность.