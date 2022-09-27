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Умер певец и композитор Джим Пост

В возрасте 82 лет умер певец и композитор Джим Пост
Джим и Кэти Пост

Джим и Кэти Пост. Фото: GAB Archive / Getty Images

Ушел из жизни американский певец, автор песен и композитор Джим Пост. Об этом сообщает The New York Times.

Пост умер в возрасте 82 лет в Дубьюке, штат Айова. Причиной смерти стала застойная сердечная недостаточность.

Он родился в 1939 году в Хьюстоне, штат Техас. В 1960-х годах вместе со своей женой Кэти Конн Пост выступал в составе дуэта Friend & Lover. В 1968 они выпустили песню Reach out of the Darkness, которой удалось продержаться в чарте Billboard Hot 100 около 14 недель. Позднее супруги развелись, а дуэт распался. В 1970-1980-х годах Джим давал концерты как сольный певец в Чикаго и на Среднем Западе. Всего в дискографии музыканта насчитывается свыше 10 альбомов. Его хит Reach out of the darkness звучит в таких сериалах, как «Беверли-Хиллз, 90210» «Безумцы», «Водолей».

Ранее стало известно о смерти первого музыкального комментатора СССР и музыковеда Льва Гинзбурга.

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Дениза Мацаева
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