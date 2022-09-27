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Умер первый музыкальный комментатор СССР и музыковед Лев Гинзбург

На 92-м году жизни умер первый музыкальный комментатор СССР и музыковед Лев Гинзбург

Кадр: ВГТРК

На 92-м году жизни умер первый музыкальный комментатор СССР и музыковед Лев Гинзбург. Об этом сообщает РЕН ТВ с ссылкой на источник.

Смерть музыковеда наступила в ночь на 27 сентября вследствие острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Гинзбург являлся автором 30 книг и брошюр, посвященных истории музыки и биографии выдающихся музыкантов. Помимо этого, он вел радио- и телепередачи, а также представлял СССР на музыковедческих конференциях в Австралии, Бельгии, Чехии, Дании, США, Великобритании, Австрии и других странах.

Критик входил в состав жюри международных музыкальных конкурсов, а также являлся членом Союза композиторов и Союза журналистов России, заслуженным деятелем искусств и почетным членом Листовских обществ США и Великобритании.

Гинзбург занимался написанием сценариев и консультированием документальных фильмов, посвященных музыке. На протяжении сорока лет своей жизни Гинзбург работал в журнале «Музыкальная жизнь», являвшемся одним из самых популярных изданий СССР.

Ранее умер джазовый музыкант и обладатель «Грэмми» Фэроу Сандерс.

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Анастасия Астахова
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