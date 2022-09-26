Умер джазовый музыкант и обладатель «Грэмми» Фэроу Сандерс

Джазовый саксофонист Фэроу Сандерс умер в 81 год

Умер американский музыкант, обладатель премии «Грэмми» и представитель раннего фри-джаза Фэроу Сандерс. Об этом сообщает NME со ссылкой на лейбл Luaka Bop.

«Он мирно скончался в окружении любящей семьи и друзей в Лос-Анджелесе сегодня утром. Навсегда самый прекрасный человек, да упокоится он с миром», — говорится в заявлении компании.

Причина смерти джазового саксофониста не уточняется. Ему был 81 год.

Фэроу Сандерс родился 13 октября 1940 в Арканзасе. В детстве дедушка учил его играть на фортепиано, а позднее артист освоил ударные, кларнет, тубу и саксофон. В 22 года, после переезда в Нью-Йорк, он начал играть с такими джазовыми музыкантами, как Сан Ра, Дон Черри и Рашид Али, а позднее присоединился к ансамблю Джона Колтрейна.

Сандерс экспериментировал не только с джазом, но также с R'n'B и элементами восточной музыки. Пионер фри-джаза Орнетт Коулмэна заявлял, что Фэроу — «возможно, лучший тенор-саксофонист в мире».