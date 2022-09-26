Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Умер джазовый музыкант и обладатель «Грэмми» Фэроу Сандерс

Джазовый саксофонист Фэроу Сандерс умер в 81 год

Фото: Julia Reinhart / Getty Images

Умер американский музыкант, обладатель премии «Грэмми» и представитель раннего фри-джаза Фэроу Сандерс. Об этом сообщает NME со ссылкой на лейбл Luaka Bop.

«Он мирно скончался в окружении любящей семьи и друзей в Лос-Анджелесе сегодня утром. Навсегда самый прекрасный человек, да упокоится он с миром», — говорится в заявлении компании.

Причина смерти джазового саксофониста не уточняется. Ему был 81 год.

Фэроу Сандерс родился 13 октября 1940 в Арканзасе. В детстве дедушка учил его играть на фортепиано, а позднее артист освоил ударные, кларнет, тубу и саксофон. В 22 года, после переезда в Нью-Йорк, он начал играть с такими джазовыми музыкантами, как Сан Ра, Дон Черри и Рашид Али, а позднее присоединился к ансамблю Джона Колтрейна.

Сандерс экспериментировал не только с джазом, но также с R'n'B и элементами восточной музыки. Пионер фри-джаза Орнетт Коулмэна заявлял, что Фэроу — «возможно, лучший тенор-саксофонист в мире».

Марина Погосян
Комментарии отключены
Последние новости
Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске снова возросло
В Москве увеличилось количество новостроек
Юристы рассказали о правилах возмещения ущерба в отеле
Сестра Бузовой пожаловалась на работу лучших маляров в России
Стало известно о невыплате гонорара российским судьям за матчи еврокубков
Врач усомнился в безоговорочной пользе творога для костей
Россиянин убил знакомую из-за обвинений в плохом уходе за покойной женой
Стал известен план США по замене в ЕС российской нефти
Девушка показала способ укоротить платье без шитья и прослыла гением в сети
Самые дорогие Apple Watch выдержали удар молотком
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.