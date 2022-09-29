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Названа причина смерти королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II скончалась из-за преклонного возраста

Фото: Marc Aspland / Reuters

Причиной смерти королевы Великобритании Елизаветы II назван преклонный возраст. Об этом сообщает издание The Guardian.

Новые подробности о смерти монарха появились после публикации ее сертификата о смерти. Из него следует, что Елизавета II скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября в 15:10 (17:10 по московскому времени). Смерть засвидетельствовал ее фармацевт Дуглас Джеймс Аллан Гласс.

Единственными членами королевской семьи, которые успели приехать в Балморал к этому времени, были старший сын королевы Чарльз и его супруга Камилла. Принцы Уильям, Эдвард и Эндрю прибыли в Шотландию лишь в 15:50, спустя 40 минут после смерти королевы. Принц Гарри приехал в Балморал около 20:00.

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Премьер-министра Великобритании Лиз Трасс уведомили о произошедшем в 16:30. Официальное заявление Букингемского дворца было опубликовано в 18:30, спустя более чем три часа после смерти Елизаветы II.

Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по продолжительности правления в истории Великобритании — 70 лет.

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Олег Парамонов
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