Названа причина смерти королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II скончалась из-за преклонного возраста

Причиной смерти королевы Великобритании Елизаветы II назван преклонный возраст. Об этом сообщает издание The Guardian.

Новые подробности о смерти монарха появились после публикации ее сертификата о смерти. Из него следует, что Елизавета II скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября в 15:10 (17:10 по московскому времени). Смерть засвидетельствовал ее фармацевт Дуглас Джеймс Аллан Гласс.

Единственными членами королевской семьи, которые успели приехать в Балморал к этому времени, были старший сын королевы Чарльз и его супруга Камилла. Принцы Уильям, Эдвард и Эндрю прибыли в Шотландию лишь в 15:50, спустя 40 минут после смерти королевы. Принц Гарри приехал в Балморал около 20:00.

Премьер-министра Великобритании Лиз Трасс уведомили о произошедшем в 16:30. Официальное заявление Букингемского дворца было опубликовано в 18:30, спустя более чем три часа после смерти Елизаветы II.

Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по продолжительности правления в истории Великобритании — 70 лет.