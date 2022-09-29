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Выстрелившего в головы двум владельцам магазина россиянина осудили на девять лет

В ЯНАО суд дал 9 лет мужчине, выстрелившему в головы двум владельцам магазина из пистолета

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В городе Губкинский местного жителя осудили на девять лет колонии строгого режима за попытку двойного убийства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

По данным следствия, 26 июля 2021 года нетрезвый россиянин, испытывая неприязнь к двум владельцам магазина, приехал к ним на работу с травматическим пистолетом. Зайдя в торговое помещение, он выстрелил потерпевшим в головы.

Их госпитализировали с проникающими ранениями и черепно-мозговыми травмами. Благодаря работе медиков пострадавших удалось спасти.

Вскоре нападавшего задержали и поместили в СИЗО.

6 сентября сообщалось, что в Архангельской области пенсионера осудили на девять лет за попытку убить знакомую и ее друга.

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Елизавета Новикова
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