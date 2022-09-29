Глава ДНР назвал Краснолиманское направление самым сложным

Глава ДНР Пушилин назвал Краснолиманское направление по линии фронта самым сложным

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о самом сложном направлении по линии фронта. Об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Пушилин назвал Краснолиманское направление по линии фронта самым сложным и предположил, что в скором времени ситуация изменится.

«По линии фронта самое сложное направление красно-лиманское остается, и тем не менее наши ребята, союзные силы ситуацию удерживают, и с учетом приходящего подкрепления, я думаю, мы там ситуацию совсем скоро переломим», — подчеркнул он.

В том же обращении Пушилин прокомментировал вхождение республики в состав России. По его мнению, граница в привычном режиме после вхождения ДНР в состав России исчезнет.