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Глава ДНР прокомментировал вхождение республики в состав России

Глава ДНР Пушилин заявил, что после вхождения республики в состав России граница исчезнет
СюжетРеферендум в ЛНР:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, комментируя вхождение республики в состав России, заявил, что граница с Россией исчезнет. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, граница в привычном режиме после вхождения ДНР в состав России исчезнет. «Останутся, наверное, какие-то проверочные мероприятия, но связаны они будут в большей степени с перевозкой запрещенных предметов, в первую очередь оружия», — сказал он, добавив, что границ практически не будет.

Референдумы проходили с 23 по 27 сентября. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

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Марина Совина
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