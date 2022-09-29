В Госдуме появятся депутаты от ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей

Стремоусов: депутаты от ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей появятся в Госдуме

В ближайшее время в Госдуме появятся депутаты от Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей, заявил замглавы администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов в Telegram.

«Уже скоро в Государственной думе Российской Федерации появятся депутаты от освобожденных территорий», — сказал он, добавив, что вопрос интеграции Херсонской области Россию в ближайшее время разрешится.

Ранее Стремоусов сообщил, что у глав ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что не обладает другими подробностями, однако выразил уверенность, что она состоится.

Референдумы о вхождении в состав России состоялись в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.