Стремоусов: главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей встретятся с Путиным

У глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, рассказал замглавы администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Соловьев Live».

Стремоусов отметил, что не обладает подробностями о предстоящей встрече, однако выразил уверенность, что они состоятся. «Не могу сказать где, что, когда. Но я думаю, что встречи пройдут, от этих встреч много что зависит, и, я думаю, мы уже уедем отсюда полноценными субъектами Российской Федерации», — рассказал он.

Замглавы администрации также рассказал о своей предстоящей встрече с депутатами Госдумы в Москве.

Ранее Стремоусов заявил о прекращении существования Украины в качестве проекта США. Он выразил уверенность, что Херсонская область «в считанные десятки часов» станет полноценным субъектом Российской Федерации.

Референдумы о вхождении в состав России состоялись в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.