В Херсонской области признали конец существования Украины как проекта США

Замглавы Херсонской области Стремоусов: Украина перестала существовать как проект США

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о прекращении существования Украины в качестве проекта США. Своим мнением он поделился в видеообращении в Telegram-канале.

«Украина уже перестала существовать как американский проект, в который вкладывали космическое количество денег... Украина превратилась в криптоколонию, которую использовали... Украина и все, кто ее создавал, я думаю, в ближайшее время развалятся, потому что мир сегодня встает с колен рабства», — сказал Стремоусов.

Он выразил уверенность, что Херсонская область «в считанные десятки часов» станет полноценным субъектом Российской Федерации. Кроме того, регион будет развиваться на примере Крыма, который развился за 8 лет после воссоединения с Россией, считает Стремоусов.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходили референдумы о присоединении к России. По итогам голосования в Херсонской области за присоединение высказались 87,05 процента жителей.