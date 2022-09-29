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Российского полицейского посадили на девять лет за убийство трансгендера

В Искитиме экс-полицейский получил 9 лет колонии за убийство подруги-трансгендера

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Искитимский районный суд Новосибирской области вынес приговор местному жителю за убийство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Речь идет о бывшем сотруднике полиции Денисе Калинине, который убил подругу-трансгендера Викторию Басаковскую, уточняет «Новосибирск Онлайн».

Калинину назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он также должен возместить моральный вред в один миллион рублей потерпевшей стороне.

Расследование в отношении 21-летнего сотрудника патрульно-постовой службы было завершено весной 2021 года. Ему вменили убийство 24-летнего трансгендера, проходившего по документам как Николай Басаковский.

По данным следствия, 5 октября 2020 года в селе Бурмистрово Искитимского района Новосибирска Калинин задушил Басаковскую, вывез ее тело и закопал. Чтобы отвести от себя подозрения, он отрезал жертве палец, разблокировал ее телефон и разослал сообщения друзьям, чтобы убедить их в том, что Виктория жива. Затем экс-полицейский заявил о ее пропаже.

13 октября 2020 года Калинина задержали, он дал признательные показания и показал, где закопал тело. Мотивом преступления стала ревность: Калинин и Басаковская встречались, но расстались за несколько месяцев до убийства.

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Любовь Ширижик
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